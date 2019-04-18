İmamoğlu'nun sosyal medyaya damga vuran 'antrikot' diyaloğu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediyenin mutfak bölümünde çalışanları ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye çalışanlarıyla tanıştı. Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi.



Son olarak mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, ‘Yemekte ne vardı bugün’ diye sordu. ‘Musakka vardı. Sizin için de antrikot’ yanıtını aldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İmamoğlu, ‘Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak’ talimatını verdi. ‘Şehirdeki insanları eşitlemeye geliyorum’ diyen İmamoğlu, böylece ilk olarak “tabldotu eşitlemiş” oldu.