Karı koca tırnakçılar kamerada

Tuzla’da karı koca olduğu iddia edilen iki tırnakçı girdikleri mağazanın kasiyerini tırnakçılık yöntemi ile dolandırdılar. Esnafın korkulu rüyası haline gelen tırnakçıların kasiyeri dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Tuzla’da karı koca olduğu iddia edilen iki tırnakçı adeta esnafın korkulu rüyası oldu. Bir mağazaya giren tırnakçılar burada 6 lira değerinde iki çorap alarak kasaya yöneldiler. Kasiyere 100 lira uzatan şahıs, kasiyerin kendisine para üstü olarak 95 lira vermesini kendisinin de 1 lira daha vereceğini söyledi. Bu şekilde kasiyerin aklını karıştıran şahıs kaşla göz arasında 100 lirayı cebine koydu. Ardından kasiyer kız kasayı açarak vereceği para üstünü hesaplamaya başladı. Bu sırada iki tırnakçı sürekli sorular sorarak kasiyerin aklını karıştırmaya çalıştı. Kasiyerin kendilerine 95 lira vermesi üzerine tırnakçı kadın kasiyere 50 lira veriyor.



Ardından bir süre daha mağazada başka ürünlere bakıyormuş gibi yapan tırnakçılar, kısa süre sonra mağazadan çıktı. Mağazada yapılan kasa sayımından sonra eksiği fark eden mağaza çalışanları kamera kayıtlarını incelediklerinde tırnakçılar tarafından dolandırıldıklarını anladı. Olayın ardından çevredeki diğer esnafı gezen mağaza yetkilisi, iki şahsın farklı mağazalarda da aynı taktiği deneyerek tırnakçılık yapmaya çalıştığını öğrendi.

İki tırnakçının dolandırdığı mağaza çalışanı; “Saat 4 buçuk civarıydı arkadaşımızın yanına iki vatandaş geliyor erkek ve bayan. Kendileri arkadaşımızdan iki çorap istiyorlar. Arkadaşımız bu çorapları kendisine veriyor ve 6 lira olduğunu söylüyor. Daha sonra arkadaşımıza 100 lira uzatıyor ve 95 lira para üstü istiyor. Ben sana 1 lira vereyim diyor. Arkadaşımız kasayı açınca parayı sayması uzun sürüyor. O sırada şahıslar birbirlerine bakıyorlar, arkadaşımız para üstünü verirken bayan parayı alıyor ve daha sonrasında işlem uzun sürdüğünden 50 lirasını geri veriyor. Ve daha sonra arkadaşımız 50 lira alıyor ve şahıslar dükkandan çıkıp gidiyor. Kasayı sayınca açığı fark ettik. Zaten kamera kayıtlarını izleyince çok net görünüyor parayı uzatıp geri çektiği. Merakımdan az ilerideki zincir marketlere gittim sordum bu şahıslar geldi mi diye. Aynı taktikle onlara da gösterip ufak miktardaki ürünlere 100 lira ile ödemek istediklerinden kasadaki arkadaşlarında bunu fark etmesi üzerine panik yapıp ‘biz başka markete gidiyoruz’ diyerek marketten çıktıklarını beyan ettiler” dedi.