Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı'nı tebrik etmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze törenine katıldı. İmamoğlu'nu görmezden gelen Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den başlayarak saf tutanların elini sıktı. İki isim cenaze namazı için birlikte saf tuttu. İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dedi mi size?' sorusuna, “Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı" yanıtını verdi.