Polisi şaşkına çeviren ihbar: Otelde yavru ayılar var

Rusya'da bir otel sahibinin otelinde iki yavru ayı beslediği ihbarı üzerine harekete geçen polis, otele baskın yaptı. Teslim alınan yavru ayılar yetkililere teslim edildi, otel sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.