Assange kendi kendine kungfu yapmış, orkestra yönetmiş

WikiLeaks’in kurucularından Julian Assange’ın sığındığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliğinde yaşarken ilginç hareketlerinin görüntüleri ortaya çıktı.



WikiLeaks’in kurucularından Julian Assange’ın sığındığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliğinde geçirdiği vaktin kamera görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan sön görüntülerde Assange’ın kendi kendine kungfu yaptığı ve hayali bir orkestra yönettiği görülüyor. Görüntülerde kendi kendine boks yaptığı görülen Assange, mutfağa gidip karton şişeden süt içiyor. Başka bir videoda da daracık mutfakta orkestra yönetir gibi hareketler yapan Assange, amaçsızca bir dolabın önüne gidip kendi kendine zıplamaya başlıyor.



Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'nin dışkısını elçilik duvarlarına sürmesi, günlük protokolleri ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle diplomatik sığınma hakkının geri alındığını söyledi.



WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yıl kaldıktan sonra 11 Nisan’da İngiliz polisine teslim edilmişti.