97 yaşındaki teyzenin, imamoğlu'na verdiği öğüt duygulandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine destek veren videosuyla sosyal medyada gündem olan 97 yaşındaki Bahriye Teyze ile telefonda görüştü. İmamoğlu’na görevinde başarılar dileyen 97 yaşındaki Bahriye Teyze, sözlerini, "Çok güzel işler yap. Atatürk gibi yap.” diyerek bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine destek veren videosuyla sosyal medyada gündem olan 97 yaşındaki Bahriye Teyze'yle telefonda görüştü.

Seçim sonuçlarını yakında takip ettiğini ve İmamoğlu'na dua ettiğini belirten 97 yaşındaki Bahriye Teyze, sosyal medyada paylaşılan videosunda, “Ekrem yavrum sana ben çok dua ettim, okudum, okudum, sen orayı kazanana kadar televizyonun başından ayrılmadım. Böyle öldürdüm kendimi. Yavrum çok seviyorum seni. Senin nurunu seviyorum, seni de seviyorum yavrum. Allahım sana çok ömürler versin yavrum. Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Ben 97 yaşındayım. 50 yaşından beri bu partiye hep rey attım, hiç kazanamadık. Çok şükür, bunu da gördüm ölürsem gözlerim açık gitmez” ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüntülerin ardından Başkan İmamoğlu, 97 yaşındaki teyzeyle telefonda görüştü.

Ekrem İmamoğlu’na dua etmeye devam eden teyzeye İmamoğlu’da ‘annem’ diye hitap etti.

İmamoğlu’na görevinde başarılar dileyen Bahriye Teyze, sözlerini de “çok güzel işler yap. Atatürk gibi yap.” diyerek bitirdi.