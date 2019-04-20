Yolcu otobüsü seyir halinde alev alev yandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi. Otobüs şoförünün, yangını zamanında fark edip aracı durdurarak yolcuları tahliye etmesi, olası faciayı önledi.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hareket halindeki Cemalettin Gürsoy yönetimindeki 01 EBU 74 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden Gürsoy, aracı yolun sağına çekip, hızla yolcuları tahliye ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yanan otobüsü tazyikli su ve köpük sıkarak söndürdü. Otobüs şoförünün, yolcuları zamanında tahliye etmesinin olası faciayı önlediği belirtildi.



Trafiğe kapanan karayolu, yangının söndürülüp, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.