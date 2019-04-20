Rabia Naz'ın ölümünde en önemli delili yıkmışlar

Giresin’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıran müfettiş ve cinayet masası ekipleri, baba Şaban Vatan'ın iddialarını doğrulayan bir ayrıntıya ulaştı. Olay sonrası Rabia Naz'ın üzerindeki okul üniformasında tespit edilen talaş ve saman parçalarının polisin 27 Eylül'de olay yeri incelemesi yaptığı okul yolu üzerindeki metruk bir evdeki talaş ve saman parçaları ile örtüştüğünü belirledi.Küçük kızın ölümündeki sır perdesini aralayacak metruk evin ise olay yeri keşfi sonrası yıkıldığı ortaya çıktı.