Akılalmaz dolandırıcılığı böyle savundu: Enflasyonu düşürecektik

Mersin'de küçük miktardaki gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte 100 ve 200'lük banknotlara yapıştırarak entegre edip, çok sayıda banka ATM'sine yatırıp, daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak çeken 4 kişi yakalandı. Birçok ilde aynı yöntemle bankalara sahte para yatırıp, gerçek para çeken 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışı şahıslardan birinin, "kolay değil ha 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.