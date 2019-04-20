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Akılalmaz dolandırıcılığı böyle savundu: Enflasyonu düşürecektik

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Mersin'de küçük miktardaki gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte 100 ve 200'lük banknotlara yapıştırarak entegre edip, çok sayıda banka ATM'sine yatırıp, daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak çeken 4 kişi yakalandı. Birçok ilde aynı yöntemle bankalara sahte para yatırıp, gerçek para çeken 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışı şahıslardan birinin, "kolay değil ha 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.
İHA
20 Nisan 2019 Cumartesi, 12:51

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