Yoğun bakımdan çıkan Orhan Gencebay'dan ilk mesaj

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumuna ilişkin mesaj gönderdi.



Memorial Şişli Hastanesi'ne 3 gün önce stent takılan Gencebay, dün hastaneden taburcu edildi.



Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından sevenlerine görüntülü bir mesaj gönderdi.



Gencebay mesajında, "Tüm gönül dostlarıma en candan sevgilerimle selaml