Sri Lanka'daki patlama anı kamerada

Son dakika! Sri Lanka'da 160'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalara ait görüntüler ortaya çıkmaya başladı.



Dünyayı sarsan Sri Lanka'daki patlamanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.



Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.



KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI



Yaşanan dehşet verici kilise patlamasının görüntüsü ortaya çıktı. Bir araçtan çekildiği anlaşılan görüntülerde, yol kenarında bulunan kilise de patlamanın şiddetiyle ortalığı toz bulutu kaplıyor.



OTELLER VE KİLİSELER HEDEF ALINDI



Bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'ni hedef aldı.



İNTİHAR SALDIRISI



Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.