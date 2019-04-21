İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü eve saldırı anı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.



Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.



NTV'den Serkan Kaya'nın bildirdiğine göre, hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olaylar çıktı ve Kılıçdaroğlu fiili saldırıya uğradı.



Polis ekipleri tarafından bir eve alınan Kılıçdaroğlu dışarı çıkarılamıyor. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalığın evi taşladığı bildirildi.