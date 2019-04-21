'Yakın o evi' seslerinin ardından: 'Bunu yapan bu köylü değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde yaşanan saldırının ardından çevredeki bir eve götürülürken, saldırı burada da devam etti. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kılıçdaroğlu'nun kısa süre önce çıkarıldığı eve yönelik yaşanan saldırı sırasında 'evi yakın' sesleri yükseldiği görülüyor.



Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili köylüler “Bunlar bu köylü değil, yabancı” dedi. Başka bir köylü ise, “Bunu yapan bu köylü değil. Provakasyon yapıyorlar. Bursası şehit evi, şehde saygı gösterilecekse dua edilecek. Yazık değil mi” ifadelerini kullanması dikkat çekti.