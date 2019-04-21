İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'canını ortaya koyduğu' konuşması!

Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimine uğradı, güvenlik için götürüldüğü ev taşlandı. Saldırı sonrası CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, linç girişiminin köye dışarıdan gelenlerin tezgahı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Şavşat'tan Ardavuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım. Aynı saldırıya bugün de uğradım. Canımı vermeye hazırım, bir milim geri adım atmayacağım. Şehit cenazesine gitmemi niçin istemiyorlar? Sanıyorlar ki saldıracağız, Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine katılmasın. Katılacağım, o şehitler 82 milyonun şehidi.

Müslüman da değil bunlar. Şehitimizin cenazesine katıldık. Namaz kıldırmadılar namaz. Siz şehitten, namazdan ne istiyorlar? Ben bir Mehmetçik babasıyım, saldırganlara söylemek isterim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Biz şehitlerin arasında ayrımcılık yapmadık. Ben saldırıya uğradığım için üzülmedim. Hak, hukuk diyenler saldırıya uğramıştır tarih boyunca. Feriştahı gelse hukuk diyeceğiz. Şehitimize yapılan saygısızlık için üzüldüm.

İlk kez farklı siyasi görüşü olanlar bir araya geldi. Bundan korkuyorlar. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz."