İmamoğlu'ndan Bahçeli ve Akar'a tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve sonrasındaki açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, 'Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Herkes her yere gider" dedi.