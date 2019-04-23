Erdoğan'dan HDP tepkisi ve Kılıçdaroğlu açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?" sorusuna, "Yorumumu yaptım daha niye arayayim" diye yanıt verdi. Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 23 Nisan oturumunda konuşmaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlar salonu terk etti.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu linç girişiminin ardından 24 saat sessizliğini korumuştu.



Saldırıdan 24 saat sonra sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız" ifadelrini kullanmıştı.



ERDOĞAN'DAN HDP'YE TEPKİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan TBMM’deki 23 Nisan özel oturumunun çıkışında yaptığı açıklamasında “İstiklal Marşı’nı söylemeyenleri Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Buna ne vicdanım ne de karakterim müsaade eder” dedi.