Sri Lanka'daki kilise saldırısının şüphelisi kamerada

Sri Lanka’da St. Anthony Kilisesi’nde gerçekleşen patlamanın şüphelisi güvenlik kameralarınca görüntülendi.



St. Anthony Kilisesi’nde meydana gelen patlama öncesi, şüphelinin sırtında çanta ile kilisenin önünde bulunan meydandan yürüyerek kilisenin içerisine girişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Görüntüleri yayınlayan yerel medya, patlamayı bu kişinin gerçekleştirmiş olması üzerinde durulduğunu duyurdu.