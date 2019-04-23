5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Mahalleli sokağa döküldü

Küçükçekmece'de, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bu arada, Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan kalabalık, olayı protesto etti.