Kılıçdaroğlu'ndan saldırgan Osman Sarıgün açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. 'Türkiye'ye baharı getirmek için uğraşacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu' kendisini yumruklayan ve serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün elleri öpülerek karşılanmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Ankara Çubuk'taki şehitcenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve serbest bırakılan Osman Sarıgün elleri öpülerek karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.