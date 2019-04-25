Ölümden kıl payı böyle kuruldu

Amasya’da yolun ortasında beklerken üzerine gelen tırın altında kalmaktan kılpayı kurtulan adamın o anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Geçen Pazar günü otogar kavşağındaki meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, çarptığı bariyerleri önüne katarak durabildi. Kazadan saniyeler öncesinde bir adam yolun tek yönünü geçip ortada bir süre bekledi. O sırada üzerine gelen tırın altında ezilmekten kurtulan adamın başından geçen olağanüstü anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.