Kedi ile farenin peynir kardeşliği kamerada

Denizli’nin Buldan ilçesinde veterinerde tedavi olduktan sonra çevredekilerin verdiği peyniri yiyen kedi, yiyeceğini yanına gelen fare ile paylaştı. Ezeli düşman kedi ve farenin peynir kardeşliği ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.



İlginç olay Buldan ilçesinde meydana geldi. Hastalığından dolayı Veteriner Hekim Özkan Beşenk’in muayenesine getirilen kedi tedavisinin ardından sokağa salındı. Çevredekiler hayli bitkin olan kedinin yemesi için peynir getirdi. O anda ise eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Kedinin yanına gelen fare yiyeceğe ortak olarak peynirden yemeye başladı. Kedi ise bu duruma hiçbir tepki göstermedi. Durumu gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bu anı görüntülemeye başladı.



Duruma şaşıran vatandaşlar olaya gülümsemekle yetindi. Kedinin fare ile adeta peynir kardeşliği yaptığı bu anlar ise çevredeki vatandaşların daha fazla peynir getirmeleri ile yaklaşık 5 dakika sürdü. Peyniri yiyip karnını doyuran fare sokaktaki mazgallardan birine girerken kedi ise gözlerden kayboldu.