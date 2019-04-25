Atalarını 'haka' dansı ile andılar

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri ‘haka’ dansı yaptı.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.



Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun dans gösteriyle geldi.



Törende ilahiler okunup, dua edildi. Konuşmaların ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu.



Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. Katılımcılar, dansı ilgiyle takip etti.