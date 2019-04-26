Sertuğ Sürenoğlu'nun gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde, Çırağan Sarayı önündeki yolun neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından darp edilmişti. Sürenoğlu'nun gözaltına alındığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.





Yolun neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından darp edildi. Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasına ilişkin zorla tutanak imzalatılan avukat, bir gece gözaltında kaldıktan sonra sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsine alındı.







Görüntüleri sosyal medyada paylaşan avukat Eren Can, "Çırağandaki düğünde darp edilen avukatla ilgili savcılık, meslektaşımızın hakaretler ederek polislere doğru yürüdüğünü iddia etmişti. Görüntüleri izlediğinizde meslektaşımızın söylediği tek şeyin "bir düğün için mi" olduğunu görüyorsunuz."