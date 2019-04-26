"Yangın var" diye çağrıldı, sonu vahşet ile bitti

Konya'da yaklaşık 5 ay önce evinden "Yangın var" diye çağrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan eski Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Ali Zeybek'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Öldürülen Zeybek'in cesedi Karaman'ın bir köyünde yakalanan zanlıların gösterdiği kuyuda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık’ta merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde yaşayan Ali Zeybek’in evine gelen iki kişi 'Samanlıkta yangın var' diyerek Zeybek’i dışarı çağırdı. Evinden dışarıya çıkan Zeybek uzun süre dönmeyince ailesi de aramak için çalışmalara başladı. Zeybek'in bulunamaması üzerine durum polise bildirildi. Eski Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası başkanlığı yapan Ali Zeybek'in bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Zeybek’in bir arkadaşının kız kardeşi olan Emine Çakıcı’nın eşi Eyüp Çakıcı'dan boşanabilmesi için arkadaşıyla birlikte ona yardımcı olduğunu öğrendi.

Kurulan özel ekip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Zeybek’in kaybolduğu gün çiftliğinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler plakasız, farlarından biri az yanan bir otomobili takibe aldı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca 300 tane güvenlik kamerasını izleyen polis, Konya’nın Çumra ilçesinde köy yollarına giren otomobilin izini kaybetti. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Ali Zeybek’in arkadaşının kardeşi olan boşanmasına yardım ettiği Emine Çakıcı’nın Çumra ilçesine sınır Karaman’ın Süleymanhacı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, köyde Çakıcı’nın kardeşi Osman Çakıcı'nın (30) yaşadığını tespit etti. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde belirlenen siyah renkte ve farlarından biri az yanan otomobilin de Osman Çakıcı'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Osman Çakıcı ile ağabeyi Eyüp Çakıcı (49) gözaltına alındı.





İki kardeş suçlarını itiraf ederek olayı anlattı

Eyüp ile Osman Çakıcı kardeşlerin Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alındı. İki kardeş suçlarını itiraf etti. Zanlı Eyüp Çakıcı, ifadesinde ayrı yaşadığı eşi Emine Çakıcı’nın kendisine açtığı boşanma davasında Ali Zeybek’in yardım ettiğini belirterek, davalara eşiyle birlikte geldiğini, aralarında ilişki olduğunu düşündüğünü, eşini çok sevdiğini ve boşanmak istemediğini anlattı. Zanlı Eyüp Ç., olay günü Karaman’ın Süleymanhacı köyünde yaşayan kardeşi Osman’ı çağırdı. Osman Çakıcı da yanına pompalı tabir edilen av tüfeği alarak Konya’ya geldiğini, daha sonra da Zeybek’i alarak konuşmak için köylerindeki boş araziye geldiklerini anlattı. Eyüp Çakıcı tartışma sırasında Ali Zeybek’e ateş ettiğini, kardeşiyle birlikte definecilerin kazdığı kuyuya attıklarını ve bulunmaması için üzerini toprakla doldurduklarını anlattı.

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri Eyüp ile Osman Çakıcı kardeşlerin verdiği ifade doğrultusunda olay yerini belirlendi. Bölgede bulunan çukurlardan birine gömdüklerini söylemelerinin ardından çukur iş makinelerinin yardımıyla açıldı. Uzun süren çalışmanın ardından Ali Zeybek’in cesedi bulundu. Zeybek’in cesedi cenaze aracı ile Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Osman ile Eyüp Çakıcı kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.