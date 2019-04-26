Çok sert tepki: Çirkeflik! Bunlar her yerde...

Oyuncu Gürgen Öz, İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağının rötar yapması nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki kadın personele hakaret yağdıran yolcu için sosyal medyadan video çekerek tepki gösterdi.



Oyuncu, “Gün geçmiyor ki güzel memleketimde bir çirkeflik daha yaşanmasın. Bu profil meşhur bizim memlekette, param var diye herkesi hakir görebilen, görgüsüz, bomboş daha insan olamamış tipler. Bunlar her yerde!” ifadelerini kullandı.