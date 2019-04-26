"Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılardan biri "Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu.



Kumluca'da 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada 2'si kadın 17 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara biberlerin acısını gidermek amacıyla ayran, domates ve su ikram edildi. Yarışmacılar üç dakika en fazla acı biberi yemek için kıyasıya mücadele etti.

Yedikleri biberlerden ağızları yanan yarışmacılar, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından üzerlerine su dökülerek serinletildi. Yarışmacılardan biri "Yandım Allah" diyerek protokolün önüne koştu. Yarışma sonunda üç dakikada 314 gram biber yiyen Mehmet Ateş birinci, 303 gram yiyen Hüseyin Özdil ikinci ve 299 gram biber yiyen Emrah Çetiner üçüncü oldu.

Başkan Köleoğlu ve protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım altın, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara çeyrek altın, diğer katılımcılara ise madalya ve çeşitli hediyeler verildi.



Başkan Köleoğlu, "20. Tarım ve Seracılık Festivalindeki onlarca yarışmadan birisi olan acı biber yeme yarışmasını gerçekleştirdik. Bu biberleri yemek marifet ister. Tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Her ne kadar acı da olsa bir tarafında yarışma, eğlence var" dedi.



Yarışmanın birincisi Mehmet Ateş ise "5 senedir bu yarışmaya katılıyorum. Birinci oldum. Geçen sene 3. oldum. Evvelki sene 2. oldum. Mutluyum" dedi.