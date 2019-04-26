Bursa'da patlama: Yaralılar var

Bursa'da dinamit üretimi yapılan bir iş yerinde dinamitler patladı. İlk belirmelere göre 5 işçi yaralandı.



Olay Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisindeki dinamit üretimi yapan bir iş yerinde gerçekleşti. Dinamit üretimi yapıldığı esnada dinamitler birden patlamaya başladı. Bu patlamalar da burada çalışan 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden Yüksek İhtisas Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine Çok sayıda itfaiye, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk etti. Patlamanın ardından iş yeri savaş alanına dönerken iş yerinin duvarlarının yıkıldığı görüldü. Yaralanan işçilerin 3'ünün kimliği belirlendi. Yaralıların İsmail Kasap, Bilal Özden, Serdar Özden olduğu bilgisine ulaşıldı.