Maaşını alamayan işçi vince çıkıp eylem yaptı

İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir inşaatta çalışan taşeron işçi, maaşını alamayınca vince çıkarak eylem yaptı.

İstanbul Valiliği'ne bağlı faaliyet yürüten İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) sorumluluğunda İstanbul Zeytinburnu’ndaki Galip Telekom şantiyesinde, Ilgaz İnşaat yüklenici firma altında taşeron şirketlerde çalışan yaklaşık 45 işçi 3 aydır maaşlarını alamıyor.

Taşeron firma yemek şirketine de ödeme yapmadığı için şirket bu sabah itibariyle işçilere yemek vermeyi kesti. Bir işçi bunun üzerine maaşlarını alma talebiyle şantiye alanı içerisinde bulunan vince çıkarak eylem başlattı. İki saate yakın vinç üzerinde kalan işçiyi polis memurları ve itfaiye ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Eylem yapan işçi, “Çoluğum çocuğum aç, okula gidemiyorlar, kahvaltı veremiyorum. Vicdansızlar. 2 aydır paramı vermiyorlar” dedi. İşçiler daha önce de maaşların düzgün ödenmemesi ve güvenli çalışma koşulları için vince çıkarak eylem yapmıştı.

“Devletin kurumları önünde yaşanıyor”

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası da (Dev Yapı İş) twitter hesaplarında şu paylaşımı yaptı:

“Aynı firmanın yaptığı birbirine 1 km uzaklıkta iki şantiyede de işçiler eylemde gasp edilen haklarımızı verin diyorlar. İtfaiye ve polis gelip işçileri ikna etmeye çalışıyor. Gasp edilen haklarımızı almadan inmeyecegiz #KöleDeğiliz diyorlar.”

Dev-Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut da “Kamu projelerinin neredeyse hepsinde olan hak gaspları devletin tüm kurumlarının gözleri önünde yaşanıyor” açıklamasında bulundu.