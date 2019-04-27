Gazeteciye tehdit gibi sözler!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın düzenlediği basın toplantısında deneyimli teknik adama "Takım kimyasında bozulma var mı" yönünde bir soru yöneltildi...



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın düzenlediği basın toplantısında deneyimli teknik adama "Takım kimyasında bozulma var mı" yönünde bir soru yöneltildi. Abdullah Avcı ise bu soruya sinirlendi ve basın toplantısında tepki göstererek, “O kelimeyi ne amaçla kullandığını bilmiyorum. Ama öğrenirim. Ona göre hareket et” demesi tepki çekti.



Mart ayında Posta Gazetesi'nde yayınlanan Abdullah Avcı'nın açıklamalarında, Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak puan farkının 8'e çıktığı Galatasaray'ı kastedip, "Bir anlamda ligde bizim 8, onların 10 maçı var. Biz kazandıkça onların kimyası bozulacak. Nitekim, Erzurumspor maçının sonundaki görüntü bunu ispatlıyor" demişti.



Abdullah Avcı basın toplantısında ise "Takımın kimyasında bozulma var mı?" yönündeki soruya sinirlenerek, "O kelimeyi ne amaçla kullandığını bilmiyorum. Ama öğrenirim. Ona göre hareket et. Bilmediğin şeyler üzerinden yorum yapıp, yalan haberlere dayalı bir şekilde o kelimeyi kullanma. Kimya değil, enerji ve üzüntü diyelim" diye yanıt verdi. Basın toplantısında ise bu sorunun ardundan, "Provoke edici sorular yönetmeyelim" şeklinde uyarı yapıldı.