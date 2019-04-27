Erdoğan'dan kendi teşkilatına çok sert sözler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Kampı'ndaki konuşmasında AKP teşkilatına çok sert uyarılarda bulundu.



Erdoğan, konuya ilişkin şöyle konuştu; Dışarıyla mücadele verirken içimizde de bize yanlış yapanların olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu yeni bir şey değil. İlk insanla beraber başlayan süreç.



-Bu davanın adamları olduğunu söyleyenler bütün seçim kampanyası boyunca nereye gittiler? Biz herkesin beğendiği isimleri bulma başarısını ne zaman gösterdik ki? Böyle bir şey olabilir mi? Burada yönetim varsa çalışmasını yapar ve karar veririz. Hep birlikte uyarız. Bu teşkilatın ahlakıdır.



-Ama bu teşkilatın ahlakından mahrum olanlar kendilerini anlatamyacaklar. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş bir teşkilat değildir. Hangi il, ilçede neler oluyor hepsi bize geliyor. Hepsini biliyoruz. Gün ola harman ola. Bu teşkilatın geleceği için hesap sormasını biliriz. Bunları sırtımızda taşıyacak değiliz.