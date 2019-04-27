Erdoğan: Milletimiz, "İstanbul içime sinmedi" diyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Kampı'ndaki konuşmasında "Şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek içimize sinse de sinmese de YSK kararına uyacağız. AK Parti umudunu kesti diyor. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu normal yargı mücadelesinden ziyade seçim hukukuna yöneliktir. Milletimiz diyor ki İstanbul benim içime sinmedi. Bu şaibenin giderilmesi şart ki rahat edelim." ifaddelerini kullandı.