Dünya bu dansı konuşuyor... Yaptığı hareketlere inanamayacaksınız

İngiltere'de düzenlenen yetenek yarışmasına 13 yaşındaki bir Hintli çocuk damga vurdu. Dans gösterisiyle turu geçmeyi başaran çocuk hem jüriyi hem de seyircileri kendine hayran bıraktı.



İngiltere'de düzenlenen yetenek yarışmasına Hindistan'ın Mumbay şehrinden katılan 13 yaşındaki Aksat Singh hem jüriyi hem de seyircileri coşturdu.



Aksat Singh gösterisine başladığında Hintli çocuğun dansı karşısında jüri hayran kaldı.



13 yaşındaki Akrat Singh, aslında kameralara yabancı değil. Hindistan’da bazı film ve televizyon şovlarında boy göstermiş bir isim.



Hintli çocuk dansını "Şişmanlar da dans edebilir." sosyal mesajıyla bitirdi ve Yarışmada turu geçmeyi başardı.