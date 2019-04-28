Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

5 yaşınadaki çocuğun cinsel istismara uğramasıyla Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bu kez lüks bir ciple 9 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar... Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtı. Aynı kişiler bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.