Kaza yapan motosikletli genç: Başlarım canıma, motosiklet dağıldı

Esenyurt'ta bir araçla kafa kafaya çarpışarak kaza yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin derdine düştü. Kaza yaptığı diğer aracın sürücüsünün, "senin canın daha değerli" demesine yaralı genç, "başlarım canıma ağabey, motosiklet dağıldı"dedi.





Kaza, önceki gün Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir şekilde cadde üzerinden gelen motosiklet ise ters yönden gelen binek araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsü gencin yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü genç ise ehliyetinin olmamasını bahane ederek, polis ve yardım çağrılmasını istemedi. Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.