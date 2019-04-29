Dolu yağışını görüntülerken, kaza anını kaydetti

KONYA'da, karayolunda aniden bastıran dolu yağışını görüntüleyen sürücünün cep telefonu kamerasına, iki otomobilin çarpışma anı da yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.



Dün Konya'da dolu yağışı etkili oldu. Konya- Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde bir sürücü bölgeyi beyaza bürüyen dolu yağışını cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı, doluyu görüntüleyen sürücünün cep telefonuna yansıdı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.