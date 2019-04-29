Video Galeri Haber Magazin Spor Eğlence Fragman

Kapat

Dolu yağışını görüntülerken, kaza anını kaydetti

A+ A-
KONYA'da, karayolunda aniden bastıran dolu yağışını görüntüleyen sürücünün cep telefonu kamerasına, iki otomobilin çarpışma anı da yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Dün Konya'da dolu yağışı etkili oldu. Konya- Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde bir sürücü bölgeyi beyaza bürüyen dolu yağışını cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bu sırada iki otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı, doluyu görüntüleyen sürücünün cep telefonuna yansıdı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2019 Pazartesi, 11:55

En Çok İzlenenler