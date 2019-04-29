CHP'yi eleştirirken kulaklıktan gelen sesle şoke oldu

Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser, TVO'da canlı yayında CHP'li belediyeleri kötülediği sırada kulaklıktan gelen sesle şoke oldu.

Kulaklıktan, Keser'e 31 Mart seçimlerinden sonra AKP'den CHP'ye geçen Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'da belediye temizlik aracının ilk defa görüldüğü aktarıldı.



Keser'in kulaklığına gelen sözlere 'ne vardı Halkalı'da temizlik mi yapıldı? İlk defa mı temizlemişler? ' yanıtı izleyenleri gülümsetti.



Şaşkınlığını atlatan Keser 'şimdi eğer ilk defa öyle bir temizlik olduysa helal olsun alkışlarız' diyerek durumu toparlamaya çalıştı. (Oda TV)