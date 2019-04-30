Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişiye elektronik kelepçe cezası

Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet eden adam çocuğu öldüresiye dövdü. Çocuğa yumruk atıp yerlerde sürükleyen U.Ö. isimli şahıs, vatandaşların bağırmasıyla kaçarken, öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi. U.Ö. hakkında konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle yurtdışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Bunu gören adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan maganda yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı. Küçük çocuğu öldüresiye döven şahıs hızını alamayarak çocuğu yakındaki ormana sürüklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaş ormana doğru koşarak magandaya polisi çağıracağını, çocuğu bırakmasını söyledi. Küçük çocuğu döven maganda bunun üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.

ELEKTRONİK KELEPÇE CEZASI

12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö. hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçlarından konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle yurtdışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı.