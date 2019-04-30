Show Tv Ana Haber Suncusundan 'Kerimcan Durmaz' tepkisi

Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ile ilgili olarak ünlü haber spikeri Ece Üner'den sert tepki geldi.



Üner, "Güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük. Bir derginin kapağındaki karikatürde eline hortumu almış bir adam 'Herkes dışarıya çıksın da bir ülkeyi yıkayalım pislik içinde kaldı ortalık' diyordu. Gerçekten yıkayalım bu ülkeyi yoksa bu Kerimcanlar durmaz" ifadelerini kullandı.