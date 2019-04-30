Meral Akşener'den Berat Albayrak taklidi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın taklidini yaptı.



Ekonominin kötü gidişatından bahseden Akşener, "Damada hatırlatırım böyle yapıyor ya bak burası çok önemli! Tekrar söylüyorum burası önemli, gayet önemli!" deyip Albayrak'ın taklidini yaptı. Akşener sözlerine Ekonomi power point sunumlarıyla değil, yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli! Ekonomide toparlanmanın ilk şartı güven ortamının yaratılmasıdır." ifadelerini kullandı.