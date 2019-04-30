Kalan son sandviç için kavga ettiler!

İskoçya'da bir sandviç dükkanında iki kadın son kalan sandviç yüzünden birbirine girdi.



Olay, İskoçya'nın Kuzey Lanarkshire bölgesinin Coatbridge şehrinde meydana geldi. 'Greggs' sandviç dükkanındaki kadın müşteriler, rafta kalan son sandviçi isteyince ortalık karıştı. Arka taraftaki kadın, sıranın önündeki kadına vurunca; öndeki de hemen karşılık verdi. Kadınların birbirini yumruklayıp, yerde tekmelediği kavgayı sonlandırmak için dükkandaki diğer müşteriler devreye girdi.



O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı.



Olayla ilgili açıklama yapan 'Greggs' sözcüsü ise, olayı doğrulayarak polisin araştırma başlattığını bildirdi.