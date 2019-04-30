Kitap okudu 40 kilo verdi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan ve 8 yaşından bu yana kitap okuma alışkanlığı olan Ahmet Karapınar (54), okuduğu kitap sayesinde 5 ayda 40 kilo verdi. Suyun insan vücudu üzerindeki etkilerini ve yararlarını anlatan kitabı okumaya başladığında 130 kilo olan Karapınar, kitaptaki tavsiyelere uyarak, 90 kiloya kadar düştü.

Sandıklı'ya bağlı Reşadiye köyünde oturan, işçi emeklisi, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Ahmet Karapınar, 8 yaşında kitap okumaya başladı. Küçük yaştan beri felsefe, psikoloji ve dini kitaplar okumayan Karapınar'ın yaklaşık 5 ay önce bitirdiği kitap ise hayatını değiştirdi. Suyun insan vücudu üzerindeki etkilerini ve yararlarını anlatan kitabı okumaya başladığında 130 kilo olan Karapınar, kilo vermeye karar verdi.

Köyünde çobanlık da yapan Ahmet Karapınar, su içmeyi düzenli hale getirirken, şeker kullanımını azalttı ve yemeğini de düzenli hale getirdi. Hayvanlarını otlatmaya çıktığında da sürekli doğada olan Karapınar, kendince hazırladığı programa ve kitaptaki tavsiyelere uyarak, 90 kiloya kadar düştü.

'SENEDE 50'YE YAKIN KİTAP OKUYORUM'

Ahmet Karapınar, kitap okumayı sevdiğini ve kitaplardan çok şey öğrendiğini belirterek, "Kendimi bildim bileli kitap okuyorum. 8- 9 yaşlarında okumayı öğrenince kitap okumaya başladım. Yolda giderken gazete falan gördüğümde alır, okurdum. Her gün en az 50 sayfa okumayı planlıyorum. Günde 100 sayfanın üzerinde okuduğum zamanlar da oluyor. 1 senede 50'ye yakın kitap okuyorum. Ağırlıklı olarak felsefe ve dini kitapları tercih ediyorum" dedi.

'SUYU BOL İÇECEKSİN'

Okuduğu kitapta yazanları uyguladıktan sonra fazla kilolardan kurtulduğunu aktaran Karapınar, "Kitapta suyun faydaları anlatılıyor. Bol bol su içmemiz gerektiği söyleniyor. Yemekten 1 saat önce ve 1 saat sonra su içmemiz gerektiği, yemekle beraber su içmememiz gerektiği anlatılıyor. Çayı şekersiz içeceksin. Tabi zayıflamak istiyorsan şekeri azaltacaksın. Suyu bol içeceksin. O zaman mide rahat çalışıyormuş. Kitabı alalı yaklaşık 5 ay oldu. Daha önce 130 kiloydum, şimdi 90 kiloya düştüm" diye konuştu.