Erdoğan'ın koruma aracının içi böyle görüntülendi

Çetinmühürdar, Erdoğan'ın korumalarının arabasının içinden çektiği videoda, trafikte Erdoğan'ın yolunun açılma anlarını kaydetti.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar, Instagram hesabından trafikte Erdoğan'ın yolunun açılma anlarını kaydetti.Trafiğin yoğun olduğu anlarda, araçlar ilerlemeden dururken, yolun sol şeridi Erdoğan’ın konvoyu için boşaltıldı. Araçta ellerinde uzun namlulu tüfeklerle duran korumalar görüldü. (Oda TV)