Venezuela'daki darbe girişiminden görüntüler

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını duyurdu.



Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askeri birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısının ardından hükümet, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını, darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Guaido’nun açıklama yaptığı esnada yanında hükümet karşıtı gösterileri esnasında 2014 yılında 13 yıl mahkum edilen Leopoldo Lopez de yer aldı. Lopez’in Guaido’yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığı açıklandı. Lopez, Guaido'ya bağlı güvenlik güçleri tarafından serbest bırakıldığını belirterek protesto çağrısında bulunarak "Herkes harekete geçmeli, özgürlük, güç ve inancın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.



Karakas'taki La Carlota Hava Üssü yakınlarında bir grup askerin göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabında "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını duyurdu.