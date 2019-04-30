Saatler kala İBB binasından bu sesler yükseldi!

İmamoğlu 1 Mayıs kutlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının avlusunu adres göstermişti. Buluşmaya saatler kala belediyenin avlusunda ses araçları 1 Mayıs Marşı'nı çalmaya başladı.



Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Nisan'da belediye işçileriyle buluşacağını, 1 Mayıs'ı birlikte kutlayacaklarını açıklamıştı.



İmamoğlu kutlama için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının avlusunu adres göstermişti.



Oda Tv'de yer alan habere göre buluşmaya saatler kala belediyenin avlusunda ses araçları 1 Mayıs Marşı'nı çalmaya başladı.



25 yıldır AKP çizgisinde yönetilen belediyenin avlusundan 1 Mayıs Marşı'nın yükselmesi yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekti.



Belediye avlusundan yükselen marş sosyal medyada paylaşıldı.