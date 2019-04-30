Ünlü Youtuber canlı yayında böyle gözaltına alındı!

Yaptığı oyun yayınlarıyla bilinen YouTuber ve yayıncı Desmond “Etika” Amofah, 19 bin takipçisinin izlediği yayın esnasında polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenleri ve yayıncıları, hayatlarının büyük bir kısmını kamera karşısında geçiriyorlar. Bazen ilginç olaylar da bu kameralara yansıyor.

ABD’li yayıncı Etika, Instagram’da bir yayın açtı. 19 bin takipçisinin bağlandığı yayın sırasında YouTuber'ın evini polis bastı. Yayın sırasında zaman zaman kendisini zaman zaman da evin önüne şerit çeken ve en az üç arabayla gelen polisleri gösteren yayıncı, Brooklyn’deki apartmanından yayın yapıyordu.

Etika’yı Twitter’da zirveye taşıyan bu olayın arkasında ise Amofah’ın yaşadığı problemler yer alıyor. Video boyunca korktuğunu söyleyen yayıncıya seyirciler “polisle işbirliği yapmasını” tavsiye ediyorlar.

Webtekno'nun haberine göre daha sonra kapıyı kırarak içeriye giren özel kuvvet polisleri, Amofah’tan ayakkabılarını giymesini istiyor ve yayıncıyı gözaltına alıyorlar.

Amofah’ın geçmişi oldukça ilginç. Yayıncı ilk olarak oyun yayınlarıyla, özellikle de Nintendo oyunlarına olan ilgisiyle tanındı. Ekim ayında YouTube kanalına pornografik içerik yüklediği için kanalı silinen yayıncı, Reddit’te “Ve şimdi, ölme sıram geldi. Hepinizi seviyorum.” yazan bir mesaj paylaşmıştı. Daha sonra bu mesajından dolayı özür dilemişti.





Polis raporuna göre Amofah aylardır akıl sağlığı problemleri ile mücadele ediyordu. Nisan ayında kendisini vuracağını söyleyen Amofah, birkaç gün sonra da elinde silah olan bir fotoğraf paylaşmıştı. (Amofah’ın kendisi gibi yayıncı olan eski sevgilisi Alice Pika ise bunun sahte olduğunu söylemişti.) Geçen gece ise Amofah, Twitter’da küfürler içeren garip mesajlar da paylaşmıştı.

Polis yetkilileri, adamın sağlığından endişe eden bir takipçisinin 911’i araması üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, YouTuberi hastaneye götürdü.

Polisin yayıncının evini basma anını ise 19.000 kişi izledi. Adamın telefonu bir süre daha yayın yapmaya devam etti ve en sonunda da yayın kapandı.