Vaşağın avlanma anı kamerada: Hedef dağ keçileri

ERZİNCAN'da avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın avlanma anını görüntüledi. Bir anda dağ keçilerinin arasında beliren vaşak, başarısız av hamlesinden sonra sürünün arkasından koşarak gözden kayboldu.



Üzümlü ilçesi Sarıkaya Mevkii'nde av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Bulgaristan'dan gelen avcılar ile birlikte domuz avı sırasında dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Yaklaşık bin metre yükseklikteki yamaçlarda ilerleyen dağ keçisi sürüsünü izlerken, bir anda ortaya çıkan vaşak, dağ keçilerini kovalamaya başladı. Avcıların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri avlanma sırasında ilk hamlede başarılı olamayan vaşak, bir süre yatarak bekledikten sonra, dağ keçilerinin arkasından koşarak gözden kayboldu. Vaşağın avlanma anı av rehberinin kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Doğu ve Karadeniz bölgelerinde yıllardır av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Türkiye'de ilk kez vaşağın avlanma anının kaydedildiğini söyledi.



SAYILARININ ARTMASI SEVİNDİRİCİ



Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede koruma altına aldığı vaşakların sayıları gün geçtikçe artıyor. Özellikle Erzincan ve Tunceli bölgesinde son yıllarda sık sık görülen vaşaklar, kemirgen ve tavşanlarla beslenirken, insanların yüksek kesimlerden çekilmesi ile birlikte sarp arazilere yerleştirilen foto kapanlar sayesinde kayıt altına alınabiliyor.