Çarpıcı detay! İşte darbeci askerlerin o görüntüsü

Venezuela’da muhalif askerler darbe girişiminde bulunuyor. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sokağa çıkarak darbeci askerlere destek veriyor.



Guaido ve darbecilerin işaret olarak ‘mavi bant’ kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.



GUAİDO SOKAĞA ÇAĞIRDI



Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınladı. Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi" dedi.