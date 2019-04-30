Kısmetse Olur yarışmacısı tanınmaz halde!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda bambaşka biri oldu.



Bir dönemin ilgiyle izlenen yarışma programı Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan son hali sosyal medyayı salladı.



"KENDİMLE OYNAMAYI SEVİYORUM"



Betkayan konuk olduğu 2. Sayfa programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Betkayan Kendimi güzel hissediyorum 27 yaşındayım. Doğal dursun diye bir derdim de yok, yapay da durabilir. Annemi de babamı da dinlemiyorum, estetik yaptıracağım. Estetiği çok seviyorum, ölene kadar yaptıracağım. Kendimle oynamayı seviyorum. Birileri beni beğensin diye bir derdim yok. Program zamanında da çok eleştiri alıyordum. Hiç umrumda olmadı, olmaz da... Ben söz dinleyen biri değilim. Saygısız değilim ama söz dinlemem. Annemi de dinlemem, babamı da dinlemem. Şimdi siz bana 'artık yaptırma' deseniz de, muhtemelen sizi de dinlemem..." ifadelerini kullandı.