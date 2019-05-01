Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gruptakiler, polis otobüsüne bindirilerek, emniyete götürüldü.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta toplanan HKP üyesi bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Polisle grup arasında çıkan arbedenin ardından gruptakiler, gözaltına alınarak, polis otobüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.