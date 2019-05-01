Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarında arbede

Ankara’da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde CHP kortejinde polis ve partililer arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik kısa sürede sona erdi, kortej yürüyüşünü sürdürdü.



Başkent'te 1 Mayıs kutlamaları sürüyor. Başta işçiler olmak üzere, sivil toplum kuruşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, Tandoğan Meydanındaki kutlamalara katıldı. Kızılay Meydanından, Tandoğan Meydanına yürümek isteyen gruplar önce geniş güvenlik önlemleri altında kortejin yürüyeceği Gazi Mustafa Kemal (GKM) Bulvarı üzerinde arama noktalarından geçirilerek bulvara alındı. Özel Harekat polisleri de meydanda kuş uçurmadı. Kızılay meydanından Tandoğan istikametine ise trafik kapatıldı.



Kızılay Meydanından Tandoğan istikametine giden CHP kortejinde 1 Mayıs kutlamalarına katılan vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı. Arbedenin kortej yürüyüşünün nizami şekilde sağlanamadığından dolayı çıktığı öğrenildi. Yaşanan gerginlik korteje katılan sağ duyulu vatandaşlar tarafından engellendi. Olay büyümeden kortej yürüyüşe kaldığı yerden devam etti. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından Tandoğan Meydanına ulaşıldı.